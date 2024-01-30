Чисто английские убийства (сериал, 2015) сезон 17 смотреть онлайн
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О сериале
Британский детективный сериал, который уже несколько десятков лет увлекает зрителей загадками и тайнами графства Мидсомер. Джон Барнаби вместе с напарником Нельсоном продолжает распутывать самые хитроумные дела, полные неожиданных поворотов. «Чисто английские убийства» онлайн — 17 сезон доступен в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.
В семнадцатом сезоне Барнаби и Нельсон сталкиваются с новыми преступлениями. В тихих уголках Мидсомера, как всегда, спрятаны секреты, которые приводят к смертельным последствиям. Среди запутанных сюжетов — убийства, связанные с местными праздниками, семейными конфликтами и даже историческими реликвиями. Каждое расследование открывает новые интриги, скрытые мотивы и темные тайны.
Остроумные диалоги, колоритные персонажи и напряженные расследования — все это делает сериал незабываемым. Включайте «Чисто английские убийства» — без рекламы и в хорошем качестве на Wink!
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли