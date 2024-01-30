Британский детективный сериал, который уже несколько десятков лет увлекает зрителей загадками и тайнами графства Мидсомер. Джон Барнаби вместе с напарником Нельсоном продолжает распутывать самые хитроумные дела, полные неожиданных поворотов. «Чисто английские убийства» онлайн — 17 сезон доступен в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.



В семнадцатом сезоне Барнаби и Нельсон сталкиваются с новыми преступлениями. В тихих уголках Мидсомера, как всегда, спрятаны секреты, которые приводят к смертельным последствиям. Среди запутанных сюжетов — убийства, связанные с местными праздниками, семейными конфликтами и даже историческими реликвиями. Каждое расследование открывает новые интриги, скрытые мотивы и темные тайны.



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