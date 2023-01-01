Чисто английские убийства (сериал, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в графство Мидсомер — очаровательный британский уголок. Казалось бы, что может здесь произойти? Но, как выясняется, убийства в Мидсомере случаются чаще, чем чаепития. «Чисто английские убийства» — сериал, с 1997 года раскрывающий мрачные тайны английской глубинки.



В центре сюжета — инспектор Барнаби и его помощники, которым предстоит разгадывать запутанные преступления в маленьких городках графства. Каждая серия посвящена новом�у расследованию. Вы погрузитесь в атмосферу настоящего английского детектива, где убийства продуманы до мелочей, а мотивы порой настолько неожиданные, что остается только удивляться. Инспектор Барнаби с невозмутимым видом берется за расследование самых хитроумных заговоров, при этом не теряя невозмутимости и своего британского обаяния.



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