Чисто английские убийства
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Чисто английские убийства

Чисто английские убийства (сериал, 1997) смотреть онлайн

9.31997, Midsomer Murders 22 сезона
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Добро пожаловать в графство Мидсомер — очаровательный британский уголок. Казалось бы, что может здесь произойти? Но, как выясняется, убийства в Мидсомере случаются чаще, чем чаепития. «Чисто английские убийства» — сериал, с 1997 года раскрывающий мрачные тайны английской глубинки.

В центре сюжета — инспектор Барнаби и его помощники, которым предстоит разгадывать запутанные преступления в маленьких городках графства. Каждая серия посвящена новому расследованию. Вы погрузитесь в атмосферу настоящего английского детектива, где убийства продуманы до мелочей, а мотивы порой настолько неожиданные, что остается только удивляться. Инспектор Барнаби с невозмутимым видом берется за расследование самых хитроумных заговоров, при этом не теряя невозмутимости и своего британского обаяния.

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Информация

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чисто английские убийства»

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