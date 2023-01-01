Чисто английские убийства (сериал, 1997) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Чисто английские убийства
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+58 мин
Чисто английские убийства
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+56 мин
Чисто английс�кие убийства
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Чисто английские убийства
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+58 мин
Чисто английские убийства
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+63 мин
Чисто английские убийства
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+40 мин
Чисто английские убийства
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Добро пожаловать в графство Мидсомер — очаровательный британский уголок. Казалось бы, что может здесь произойти? Но, как выясняется, убийства в Мидсомере случаются чаще, чем чаепития. «Чисто английские убийства» — сериал, с 1997 года раскрывающий мрачные тайны английской глубинки.
В центре сюжета — инспектор Барнаби и его помощники, которым предстоит разгадывать запутанные преступления в маленьких городках графства. Каждая серия посвящена новом�у расследованию. Вы погрузитесь в атмосферу настоящего английского детектива, где убийства продуманы до мелочей, а мотивы порой настолько неожиданные, что остается только удивляться. Инспектор Барнаби с невозмутимым видом берется за расследование самых хитроумных заговоров, при этом не теряя невозмутимости и своего британского обаяния.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли