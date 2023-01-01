Чисто английские убийства (сериал, 2002) сезон 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 5 Серия 1Бесплатно
- 18+56 мин
Чисто английские убийства
Сезон 5 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 5 Серия 3Бесплатно
- 18+55 мин
Чисто английские убийства
Сезон 5 Серия 4Бесплатно
- 18+44 мин
Чисто английс�кие убийства
Сезон 5 Серия 5Бесплатно
- 18+58 мин
Чисто английские убийства
Сезон 5 Серия 6Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 5 Серия 7Бесплатно
- 18+57 мин
Чисто английские убийства
Сезон 5 Серия 8Бесплатно
- 18+44 мин
Чисто английские убийства
Сезон 5 Серия 9Бесплатно
- 18+58 мин
Чисто английские убийства
Сезон 5 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Британский детективный сериал, который переносит нас в живописное графство Мидсомер. Здесь, среди уютных деревушек и зеленых лужаек, инспектор Барнаби раскрывает самые запутанные преступления. На первый взгляд, жизнь в этих местах течет спокойно, но за фасадами старинных домиков прячутся тайны, которые не дают покоя местным жителям. «Чисто английские убийства» — сериал бесплатно доступен на видеосервисе Wink!
В пятом сезоне Барнаби ждут новые запутанные дела, которые бросают вызов его дедуктивным способностям. Убийства совершаются в самых неожиданных местах — в школе, в книжном клубе и даже в церкви. Герою предстоит разбираться со странными и темными делами, которые происходят в графстве.
Погружайтесь в атмосферу классического британского детектива вместе с неповторимым инспектором Барнаби. Загадочные «Чисто английские убийства» в хорошем качестве доступны на Wink — смотрите все серии 5 сезона.
Сериал Чисто английские убийства 5 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПро�дюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли