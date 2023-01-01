Чисто английские убийства. Сезон 5
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Чисто английские убийства
5-й сезон

Чисто английские убийства (сериал, 2002) сезон 5 смотреть онлайн

9.32002, Midsomer Murders 10 серий
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Британский детективный сериал, который переносит нас в живописное графство Мидсомер. Здесь, среди уютных деревушек и зеленых лужаек, инспектор Барнаби раскрывает самые запутанные преступления. На первый взгляд, жизнь в этих местах течет спокойно, но за фасадами старинных домиков прячутся тайны, которые не дают покоя местным жителям. «Чисто английские убийства» — сериал бесплатно доступен на видеосервисе Wink!

В пятом сезоне Барнаби ждут новые запутанные дела, которые бросают вызов его дедуктивным способностям. Убийства совершаются в самых неожиданных местах — в школе, в книжном клубе и даже в церкви. Герою предстоит разбираться со странными и темными делами, которые происходят в графстве.

Погружайтесь в атмосферу классического британского детектива вместе с неповторимым инспектором Барнаби. Загадочные «Чисто английские убийства» в хорошем качестве доступны на Wink — смотрите все серии 5 сезона.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чисто английские убийства»

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