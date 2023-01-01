Чисто английские убийства (сериал, 2020) сезон 21 смотреть онлайн

Сюжет

Легендарный британский детективный сериал, который сочетает в себе очарование английской провинции и запутанные преступления, которые могут соревноваться по сложности с самыми хитрыми головоломками. Инспектор Джон Барнаби и его напарник сержант Джейми Уинтер снова готовы бросить вызов преступникам графства Мидсомер. «Чисто английские убийства» — 21 сезон бесплатно доступен на Wink в отличном качестве.



В милых деревушках графства опасность подстерегает на каждом шагу — даже поход в местный паб может закончиться расследованием! В двадцать первом сезоне зрителей ждут новые таинственные преступления. Каждое полно неожиданных поворотов: кто-то убивает во время соревнований по рыбалке, а кто-то — после начала танцевального конкурса. Барнаби и Уинтер столкнутся с конфликтами, спрятанными под видом соседской любезности.



Каждый день в Мидсомере — детективная загадка! Посмотреть «Чисто английские убийства» без рекламы можно на Wink.





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