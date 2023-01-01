Чисто английские убийства (сериал, 2020) сезон 21 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Чисто английские убийства
Сезон 21 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
Чисто английские убийства
Сезон 21 Серия 2Бесплатно
- 18+52 мин
Чисто английские убийства
Сезон 21 Серия 3Бесплатно
- 18+44 мин
Чисто английские убийства
Сезон 21 Серия 4Бесплатно
- 18+42 мин
Чисто анг�лийские убийства
Сезон 21 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Чисто английские убийства
Сезон 21 Серия 6Бесплатно
- 18+44 мин
Чисто английские убийства
Сезон 21 Серия 7Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 21 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Легендарный британский детективный сериал, который сочетает в себе очарование английской провинции и запутанные преступления, которые могут соревноваться по сложности с самыми хитрыми головоломками. Инспектор Джон Барнаби и его напарник сержант Джейми Уинтер снова готовы бросить вызов преступникам графства Мидсомер. «Чисто английские убийства» — 21 сезон бесплатно доступен на Wink в отличном качестве.
В милых деревушках графства опасность подстерегает на каждом шагу — даже поход в местный паб может закончиться расследованием! В двадцать первом сезоне зрителей ждут новые таинственные преступления. Каждое полно неожиданных поворотов: кто-то убивает во время соревнований по рыбалке, а кто-то — после начала танцевального конкурса. Барнаби и Уинтер столкнутся с конфликтами, спрятанными под видом соседской любезности.
Каждый день в Мидсомере — детективная загадка! Посмотреть «Чисто английские убийства» без рекламы можно на Wink.
Сериал Чисто английские убийства 21 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли