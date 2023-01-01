Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 4Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английс�кие убийства
Сезон 8 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 6Бесплатно
- 18+51 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 8Бесплатно
- 18+51 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 9Бесплатно
- 18+45 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 10Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 11Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 12Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 13Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 14Бесплатно
- 18+52 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 15Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 8 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Тихое и уютное графство Мидсомер продолжает удивлять своими тайнами и загадками. Инспектор Барнаби уже не раз сталкивался с неожиданными убийствами в этих милых местах и снова готов раскрывать самые запутанные дела. «Чисто английские убийства» — все серии 8 сезона доступны на Wink!
Восьмой сезон не перестает удивлять неожиданными сюжетными поворотами, колоритными персонажами и хитроумными интригами. Загадочные убийства после спиритических сеансов, зашифрованные послания и смертоносное соперничество за секретный рецепт соуса. Барнаби, как всегда, сохраняет невозмутимость, а проницательный ум помогает ему находить улики там, где другие видят лишь обыденность.
Удастся ли Барнаби отыскать ответы? Узнаете в атмосферном сериале «Чисто английские убийства» — в хорошем качестве 8 сезон смотреть можно на Wink.
Сериал Чисто английские убийства 8 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Н�ил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли