Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 8 смотреть онлайн

Сюжет

Тихое и уютное графство Мидсомер продолжает удивлять своими тайнами и загадками. Инспектор Барнаби уже не раз сталкивался с неожиданными убийствами в этих милых местах и снова готов раскрывать самые запутанные дела. «Чисто английские убийства» — все серии 8 сезона доступны на Wink!



Восьмой сезон не перестает удивлять неожиданными сюжетными поворотами, колоритными персонажами и хитроумными интригами. Загадочные убийства после спиритических сеансов, зашифрованные послания и смертоносное соперничество за секретный рецепт соуса. Барнаби, как всегда, сохраняет невозмутимость, а проницательный ум помогает ему находить улики там, где другие видят лишь обыденность.



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