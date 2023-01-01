Чисто английские убийства. Сезон 8
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Чисто английские убийства
8-й сезон

Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 8 смотреть онлайн

9.31997, Midsomer Murders 16 серий
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Тихое и уютное графство Мидсомер продолжает удивлять своими тайнами и загадками. Инспектор Барнаби уже не раз сталкивался с неожиданными убийствами в этих милых местах и снова готов раскрывать самые запутанные дела. «Чисто английские убийства» — все серии 8 сезона доступны на Wink!

Восьмой сезон не перестает удивлять неожиданными сюжетными поворотами, колоритными персонажами и хитроумными интригами. Загадочные убийства после спиритических сеансов, зашифрованные послания и смертоносное соперничество за секретный рецепт соуса. Барнаби, как всегда, сохраняет невозмутимость, а проницательный ум помогает ему находить улики там, где другие видят лишь обыденность.

Удастся ли Барнаби отыскать ответы? Узнаете в атмосферном сериале «Чисто английские убийства» — в хорошем качестве 8 сезон смотреть можно на Wink.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чисто английские убийства»

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