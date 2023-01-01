Чисто английские убийства. Сезон 7
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Чисто английские убийства
7-й сезон

Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 7 смотреть онлайн

9.31997, Midsomer Murders 14 серий
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Классический британский детективный сериал об очень странных делах, которые по-прежнему происходят в графстве Мидсомер. К счастью, здесь работает инспектор Барнаби. Он с невозмутимым видом распутывает самые хитроумные преступления. Не упустите возможность увидеть сериал «Чисто английские убийства» — 7 сезон доступен на видеосервисе Wink!

В седьмом сезоне Барнаби снова оказывается в гуще событий. Герою предстоит разбираться с новыми таинственными происшествиями. Откуда в старинном захоронении недавний скелет? Можно ли найти убийцу в закрытом доме? Как деревенский бармен связан с финансовыми махинациями? Эти вопросы даже у видавших виды сыщиков порой вызывают недоумение. Но справится ли с ними Барнаби?

Включайте сериал и готовьтесь к очередной порции захватывающих расследований, каждый эпизод — это новая загадка! «Чисто английские убийства» в хорошем качестве уже ждут вас на Wink.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чисто английские убийства»

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