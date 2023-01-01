Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 7 смотреть онлайн

Сюжет

Классический британский детективный сериал об очень странных делах, которые по-прежнему происходят в графстве Мидсомер. К счастью, здесь работает инспектор Барнаби. Он с невозмутимым видом распутыв�ает самые хитроумные преступления. Не упустите возможность увидеть сериал «Чисто английские убийства» — 7 сезон доступен на видеосервисе Wink!



В седьмом сезоне Барнаби снова оказывается в гуще событий. Герою предстоит разбираться с новыми таинственными происшествиями. Откуда в старинном захоронении недавний скелет? Можно ли найти убийцу в закрытом доме? Как деревенский бармен связан с финансовыми махинациями? Эти вопросы даже у видавших виды сыщиков порой вызывают недоумение. Но справится ли с ними Барнаби?



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