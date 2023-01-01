Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 1Бесплатно
- 18+51 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 2Бесплатно
- 18+51 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 3Бесплатно
- 18+53 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 4Бесплатно
- 18+52 мин
Чисто английс�кие убийства
Сезон 7 Серия 5Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 6Бесплатно
- 18+52 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 8Бесплатно
- 18+51 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 9Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 10Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 11Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 12Бесплатно
- 18+51 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 13Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 7 Серия 14Бесплатно
Сюжет
Классический британский детективный сериал об очень странных делах, которые по-прежнему происходят в графстве Мидсомер. К счастью, здесь работает инспектор Барнаби. Он с невозмутимым видом распутыв�ает самые хитроумные преступления. Не упустите возможность увидеть сериал «Чисто английские убийства» — 7 сезон доступен на видеосервисе Wink!
В седьмом сезоне Барнаби снова оказывается в гуще событий. Герою предстоит разбираться с новыми таинственными происшествиями. Откуда в старинном захоронении недавний скелет? Можно ли найти убийцу в закрытом доме? Как деревенский бармен связан с финансовыми махинациями? Эти вопросы даже у видавших виды сыщиков порой вызывают недоумение. Но справится ли с ними Барнаби?
Включайте сериал и готовьтесь к очередной порции захватывающих расследований, каждый эпизод — это новая загадка! «Чисто английские убийства» в хорошем качестве уже ждут вас на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХу�дожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли