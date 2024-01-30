Чисто английские убийства (сериал, 2013) сезон 16 смотреть онлайн
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О сериале
Культовый британский детективный сериал, в котором каждая новая серия полна неожиданных преступлений. Инспектор Джон Барнаби вместе со своим помощником продолжают распутывать самые сложные дела живописного, но смертельно опасного графства Мидсомер. 16 сезон сериала «Чисто английские убийства» в хорошем качестве доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
Шестнадцатый сезон вновь погружает зрителей в атмосферу старинных поместий, семейных тайн и криминальных интриг. Барнаби и Джонс сталкиваются с убийствами, связанными с наследственными спорами, загадочными исчезновениями и местными легендами. Каждый житель Мидсомера, как всегда, что-то скрывает. Инспектору Барнаби, предстоит найти разгадки там, где их никто и не думает искать.
Приготовьтесь к новым загадкам, английскому юмору и неожиданным финалам — ведь в Мидсомере даже самые невинные на вид люди могут оказаться настоящими злодеями! «Чисто английские убийства» — смотреть подряд серии 16 сезона можно на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли