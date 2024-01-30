Чисто английские убийства (сериал, 2013) сезон 16 смотреть онлайн

Культовый британский детективный сериал, в котором каждая новая серия полна неожиданных преступлений. Инспектор Джон Барнаби вместе со своим помощником продолжают распутывать самые сложные дела живописного, но смертельно опасного графства Мидсомер. 16 сезон сериала «Чисто английские убийства» в хорошем качестве доступен в онлайн-кинотеатре Wink.



Шестнадцатый сезон вновь погружает зрителей в атмосферу старинных поместий, семейных тайн и криминальных интриг. Барнаби и Джонс сталкиваются с убийствами, связанными с наследственными спорами, загадочными исчезновениями и местными легендами. Каждый житель Мидсомера, как всегда, что-то скрывает. Инспектору Барнаби, предстоит найти разгадки там, где их никто и не думает искать.



Приготовьтесь к новым загадкам, английскому юмору и неожиданным финалам — ведь в Мидсомере даже самые невинные на вид люди могут оказаться настоящими злодеями! «Чисто английские убийства» — смотреть подряд серии 16 сезона можно на Wink.



