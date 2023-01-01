Чисто английские убийства (сериал, 2000) сезон 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Чисто английские убийства
Сезон 4 Серия 1Бесплатно
- 18+59 мин
Чисто английские убийства
Сезон 4 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Чисто английские убийства
Сезон 4 Серия 3Бесплатно
- 18+59 мин
Чисто английские убийства
Сезон 4 Серия 4Бесплатно
- 18+44 мин
Чисто английс�кие убийства
Сезон 4 Серия 5Бесплатно
- 18+61 мин
Чисто английские убийства
Сезон 4 Серия 6Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 4 Серия 7Бесплатно
- 18+58 мин
Чисто английские убийства
Сезон 4 Серия 8Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 4 Серия 9Бесплатно
- 18+53 мин
Чисто английские убийства
Сезон 4 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Знаменитый английский детектив, в котором атмосфера спокойствия переплетается с захватывающей интригой. В графстве Мидсомер, несмотря на внешнюю идиллию, преступления происходят с пугающей регулярностью, и за каждым уютным фасадом может скрываться мрачная тайна. Смотрите 4 сезон детектива «Чисто английские убийства» — сериал бесплатно доступен на видеосервисе Wink!
В четвертом сезоне все становится еще интереснее. Барнаби сталкивается с серией убийств, которые вызывают больше вопросов, чем ответов. Круги на полях, оставленные НЛО, исчезающие потерпевшие и анонимные письма с угрозами — новые дела не только удивляют своей неожиданностью, но и открывают перед героями темные стороны жизни обитателей Мидсомера. Каждая серия — загадка, в которой на первый взгляд все просто. Но чем глубже Барнаби копает, тем больше появляется неожиданных деталей.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКримин�ал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли