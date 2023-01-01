Чисто английские убийства. Сезон 4
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Чисто английские убийства
4-й сезон

Чисто английские убийства (сериал, 2000) сезон 4 смотреть онлайн

9.32000, Midsomer Murders 10 серий
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Знаменитый английский детектив, в котором атмосфера спокойствия переплетается с захватывающей интригой. В графстве Мидсомер, несмотря на внешнюю идиллию, преступления происходят с пугающей регулярностью, и за каждым уютным фасадом может скрываться мрачная тайна. Смотрите 4 сезон детектива «Чисто английские убийства» — сериал бесплатно доступен на видеосервисе Wink!

В четвертом сезоне все становится еще интереснее. Барнаби сталкивается с серией убийств, которые вызывают больше вопросов, чем ответов. Круги на полях, оставленные НЛО, исчезающие потерпевшие и анонимные письма с угрозами — новые дела не только удивляют своей неожиданностью, но и открывают перед героями темные стороны жизни обитателей Мидсомера. Каждая серия — загадка, в которой на первый взгляд все просто. Но чем глубже Барнаби копает, тем больше появляется неожиданных деталей.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чисто английские убийства»

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