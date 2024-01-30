Чисто английские убийства (сериал, 2016) сезон 18 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Один из самых любимых британских детективных сериалов возвращается. Инспектор Джон Барнаби и его верный напарник сержант Чарли Нельсон раскрывают самые странные и запутанные убийства в коварном графстве Мидсомер. «Чисто английские убийства» — смотреть в хорошем качестве все серии 18 сезона можно в онлайн-кинотеатре Wink.
В восемнадцатом сезоне Барнаби и Нельсон снова оказываются в центре самых неожиданных и хитроумных преступлений. Жители Мидсомера продолжают удивлять: загадочные исчезновения, НЛО, шантаж и взяточничество. Каждая серия — это новая головоломка. Преступником может оказаться кто угодно — тихий сосед или глава уважаемой семьи.
Не пропустите новые расследования Барнаби и Нельсона, но будьте начеку — за каждым поворотом может скрываться коварное преступление. Новые серии сериала «Чисто английские убийства» без рекламы доступны на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
