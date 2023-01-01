Чисто английские убийства (сериал, 1999) сезон 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+54 мин
Чисто английские убийства
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+55 мин
Чисто английские убийства
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Чисто английские убийства
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+57 мин
Чисто английские убийства
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Традиционный британский детектив, который погружает зрителя в атмосферу графства Мидсомер, где тихие деревушки и зеленые луга скрывают мрачные секреты. В центре событий — инспектор Барнаби, настоящий мастер своего дела, который не дает преступникам шанса ускользнуть от правосудия. «Чисто английские убийства» — смотреть онлайн подряд все серии 2 сезона можно на Wink!
Во втором сезоне напряжение нарастает, а преступления становятся еще более запутанными. Барнаби приходится разбираться с убийствами, которые на первый взгляд кажутся неразрешимыми. За ними, как всегда, кроются глуб�окие мотивы и старые секреты, которые приводят к трагическим последствиям. Вместе со зрителем Барнаби исследует скрытые стороны человеческой натуры и узнает, что может двигать преступниками.
Заварите чай и готовьтесь к захватывающим расследованиям в английском стиле! Восемь серий 2 сезона сериала «Чисто английские убийства» в хорошем качестве доступны на Wink.
Сериал Чисто английские убийства 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли