Чисто английские убийства (сериал, 1999) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Традиционный британский детектив, который погружает зрителя в атмосферу графства Мидсомер, где тихие деревушки и зеленые луга скрывают мрачные секреты. В центре событий — инспектор Барнаби, настоящий мастер своего дела, который не дает преступникам шанса ускользнуть от правосудия. «Чисто английские убийства» — смотреть онлайн подряд все серии 2 сезона можно на Wink!



Во втором сезоне напряжение нарастает, а преступления становятся еще более запутанными. Барнаби приходится разбираться с убийствами, которые на первый взгляд кажутся неразрешимыми. За ними, как всегда, кроются глуб�окие мотивы и старые секреты, которые приводят к трагическим последствиям. Вместе со зрителем Барнаби исследует скрытые стороны человеческой натуры и узнает, что может двигать преступниками.



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