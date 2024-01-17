Чисто английские убийства (сериал, 2000) сезон 3 смотреть онлайн

Увлекательное сочетание классического английского детектива с британским юмором. Инспектор Барнаби продолжает разгадывать самые сложные загадки, сталкиваясь с тайнами, которые прячутся за фасадами уютных домиков графства Мидсомер. «Чисто английские убийства» — лучшее качество серий в онлайн-кинотеатре Wink.



В третьем сезоне расследования все такие же захватывающие, а преступления — неожиданные и изощренные. Барнаби предстоит столкнуться с убийствами, которые на первый взгляд кажутся результатом несчастного случая или нелепого стечения обстоятельств. Однако в каждой из восьми серий скрываются тщательно спланированные преступления, мотивы которых не до конца ясны. Погружаясь в запутанные дела, инспектор открывает все новые и новые интриги, семейные секреты и скрытые страсти.



Справится ли неподражаемый Барнаби с новыми задачами? Сериал «Чисто английские убийства» — смотреть бесплатно в хорошем качестве можно на Wink.



