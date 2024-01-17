Чисто английские убийства (сериал, 2000) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
Увлекательное сочетание классического английского детектива с британским юмором. Инспектор Барнаби продолжает разгадывать самые сложные загадки, сталкиваясь с тайнами, которые прячутся за фасадами уютных домиков графства Мидсомер. «Чисто английские убийства» — лучшее качество серий в онлайн-кинотеатре Wink.
В третьем сезоне расследования все такие же захватывающие, а преступления — неожиданные и изощренные. Барнаби предстоит столкнуться с убийствами, которые на первый взгляд кажутся результатом несчастного случая или нелепого стечения обстоятельств. Однако в каждой из восьми серий скрываются тщательно спланированные преступления, мотивы которых не до конца ясны. Погружаясь в запутанные дела, инспектор открывает все новые и новые интриги, семейные секреты и скрытые страсти.
Справится ли неподражаемый Барнаби с новыми задачами? Сериал «Чисто английские убийства» — смотреть бесплатно в хорошем качестве можно на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли