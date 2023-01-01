Чисто английские убийства. Сезон 9
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Чисто английские убийства
9-й сезон

Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 9 смотреть онлайн

9.31997, Midsomer Murders 16 серий
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Неподражаемый британский сериал-детектив об уютных деревушках графства Мидсомер. На первый взгляд здесь царят покой и идиллия, но на деле эти места скрывают самые неожиданные преступления. Смотрите 9 сезон сериала «Чисто английские убийства» — лучшее качество серий в онлайн-кинотеатре Wink.

Барнаби благодаря своему остроумию и проницательности распутывает самые сложные дела, даже если на первый взгляд они кажутся безнадежными. В девятом сезоне инспектора ждут преступления, связанные с борьбой за наследство, шантажом и угрозами его собственной жене! Благо, у Барнаби появляется новый помощник — констебль Бен Джонс. Вместе они с невозмутимым видом шаг за шагом продвигаются к разгадкам.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чисто английские убийства»

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