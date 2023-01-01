Чисто английские убийства (сериал, 2019) сезон 20 смотреть онлайн

Сюжет

Этот знаменитый сериал уже не первый год увлекает зрителей тайнами графства Мидсомер. Инспектор Джон Барнаби вместе со своим не менее проницательным напарником сержантом Джейми Уинтером продолжает расследовать загадочные преступления. «Чисто английские убийства» — сериал бесплатно доступен на видеосервисе Wink.



В двадцатом сезоне преступления по-прежнему странные. Барнаби и Уинтеру предстоит раскрыть убийства, связанные с самыми неожиданными событиями: от фестиваля комиксов до открытия местной пивоварни. Этот сезон полон необычных персонажей. Каждый выглядит вполне безобидным, но, как водится в Мидсомере, у всех есть свои темные тайны.



Кто знал, что в тихой английской деревне столько загадок? Следите за захватывающими расследованиями в лучших традициях классических детективов — «Чисто английские убийства» онлайн и без рекламы! 20 сезон доступен на Wink.





Сериал Чисто английские убийства 20 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.