Чисто английские убийства (сериал, 2019) сезон 20 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 2Бесплатно
- 18+42 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 3Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 4Бесплатно
- 18+44 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 7Бесплатно
- 18+43 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 8Бесплатно
- 18+44 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 9Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 10Бесплатно
- 18+42 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 11Бесплатно
- 18+51 мин
Чисто английские убийства
Сезон 20 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Этот знаменитый сериал уже не первый год увлекает зрителей тайнами графства Мидсомер. Инспектор Джон Барнаби вместе со своим не менее проницательным напарником сержантом Джейми Уинтером продолжает расследовать загадочные преступления. «Чисто английские убийства» — сериал бесплатно доступен на видеосервисе Wink.
В двадцатом сезоне преступления по-прежнему странные. Барнаби и Уинтеру предстоит раскрыть убийства, связанные с самыми неожиданными событиями: от фестиваля комиксов до открытия местной пивоварни. Этот сезон полон необычных персонажей. Каждый выглядит вполне безобидным, но, как водится в Мидсомере, у всех есть свои темные тайны.
Кто знал, что в тихой английской деревне столько загадок? Следите за захватывающими расследованиями в лучших традициях классических детективов — «Чисто английские убийства» онлайн и без рекламы! 20 сезон доступен на Wink.
Сериал Чисто английские убийства 20 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли