Чисто английские убийства. Сезон 12
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Чисто английские убийства
12-й сезон

Чисто английские убийства (сериал, 2009) сезон 12 смотреть онлайн

9.32009, Midsomer Murders 14 серий
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Новый сезон, полный загадочных преступлений в тихом графстве Мидсомер. Инспектор Барнаби и его помощник Бен Джонс продолжают распутывать самые сложные и хитроумные дела, не теряя при этом своего обаяния и невозмутимости. «Чисто английские убийства» — сериал бесплатно доступен на видеосервисе Wink!

В двенадцатом сезоне преступления остаются такими же оригинальными и неожиданными. Барнаби и Джонсу приходится разбираться с убийствами, которые происходят в самых странных местах и ситуациях. Например, на поле для гольфа или в игрушечном городке. Даже к самому Барнаби кто-то забирается в дом! Каждое дело заставляет сыщиков задуматься над мотивами, которые прячутся за внешней невинностью жителей Мидсомера.

Если вы любите запутанные детективные сюжеты и английскую атмосферу, то 12 сезон сериала точно придется вам по вкусу. «Чисто английские убийства» в хорошем качестве уже ждут вас на Wink.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чисто английские убийства»

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