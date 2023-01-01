Чисто английские убийства (сериал, 2009) сезон 12 смотреть онлайн

Сюжет

Новый сезон, полный загадочных преступлений в тихом графстве Мидсомер. Инспектор Барнаби и его помощник Бен Джонс продолжают распутывать самые сложные и хитроумные дела, не теряя при этом своего обаяния и невозмутимости. «Чисто английские убийства» — сериал бесплатно доступен на видеосервисе Wink!



В двенадцатом сезоне преступления остаются такими же оригинальными и неожиданными. Барнаби и Джонсу приходится разбираться с убийствами, которые происходят в самых странных местах и ситуациях. Например, на поле для гольфа или в игрушечном городке. Даже к самому Барнаби кто-то забирается в дом! Каждое дело заставляет сыщиков задуматься над мотивами, которые прячутся за внешней невинностью жителей Мидсомера.



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