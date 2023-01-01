Чисто английские убийства (сериал, 2009) сезон 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 2Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 4Бесплатно
- 18+54 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 6Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 8Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 9Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 10Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 11Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 12Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 13Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 12 Серия 14Бесплатно
Сюжет
Новый сезон, полный загадочных преступлений в тихом графстве Мидсомер. Инспектор Барнаби и его помощник Бен Джонс продолжают распутывать самые сложные и хитроумные дела, не теряя при этом своего обаяния и невозмутимости. «Чисто английские убийства» — сериал бесплатно доступен на видеосервисе Wink!
В двенадцатом сезоне преступления остаются такими же оригинальными и неожиданными. Барнаби и Джонсу приходится разбираться с убийствами, которые происходят в самых странных местах и ситуациях. Например, на поле для гольфа или в игрушечном городке. Даже к самому Барнаби кто-то забирается в дом! Каждое дело заставляет сыщиков задуматься над мотивами, которые прячутся за внешней невинностью жителей Мидсомера.
Если вы любите запутанные детективные сюжеты и английскую атмосферу, то 12 сезон сериала точно придется вам по вкусу. «Чисто английские убийства» в хорошем качестве уже ждут вас на Wink.
Сериал Чисто английские убийства 12 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли