Чисто английские убийства. Сезон 14
Wink
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Чисто английские убийства
14-й сезон

Чисто английские убийства (сериал, 2011) сезон 14 смотреть онлайн

9.42011, Midsomer Murders 16 серий
Драма, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Культовый британский детективный сериал, известный своими запутанными преступлениями и атмосферой тихой, но коварной английской провинции. «Чисто английские убийства» — 14 сезон доступен в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.

В четырнадцатом сезоне зрителей ждет новый персонаж — Джон Барнаби, двоюродный брат ушедшего в отставку Тома. Несмотря на смену главного героя, дух сериала остался неизменным: загадочные убийства, хитроумные расследования и остроумные диалоги по-прежнему захватывают зрителей. Джону Барнаби предстоит столкнуться с семейными тайнами, серийными маньяками и даже гороскопами.

Сможет ли новый старший инспектор навести в графстве порядок? Или его первое расследование станет последним? Смотрите «Чисто английские убийства» — без рекламы и в хорошем качестве на Wink!

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чисто английские убийства»