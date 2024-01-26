Культовый британский детективный сериал, известный своими запутанными преступлениями и атмосферой тихой, но коварной английской провинции. «Чисто английские убийства» — 14 сезон доступен в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.



В четырнадцатом сезоне зрителей ждет новый персонаж — Джон Барнаби, двоюродный брат ушедшего в отставку Тома. Несмотря на смену главного героя, дух сериала остался неизменным: загадочные убийства, хитроумные расследования и остроумные диалоги по-прежнему захватывают зрителей. Джону Барнаби предстоит столкнуться с семейными тайнами, серийными маньяками и даже гороскопами.



Сможет ли новый старший инспектор навести в графстве порядок? Или его первое расследование станет последним? Смотрите «Чисто английские убийства» — без рекламы и в хорошем качестве на Wink!



