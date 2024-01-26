Чисто английские убийства (сериал, 2011) сезон 14 смотреть онлайн
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О сериале
Культовый британский детективный сериал, известный своими запутанными преступлениями и атмосферой тихой, но коварной английской провинции. «Чисто английские убийства» — 14 сезон доступен в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.
В четырнадцатом сезоне зрителей ждет новый персонаж — Джон Барнаби, двоюродный брат ушедшего в отставку Тома. Несмотря на смену главного героя, дух сериала остался неизменным: загадочные убийства, хитроумные расследования и остроумные диалоги по-прежнему захватывают зрителей. Джону Барнаби предстоит столкнуться с семейными тайнами, серийными маньяками и даже гороскопами.
Сможет ли новый старший инспектор навести в графстве порядок? Или его первое расследование станет последним? Смотрите «Чисто английские убийства» — без рекламы и в хорошем качестве на Wink!
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли