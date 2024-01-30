Чисто английские убийства (сериал, 2012) сезон 15 смотреть онлайн
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О сериале
Классика британских детективов в духе Агаты Кристи с Нилом Дадженом в главной роли. Инспектор Джон Барнаби продолжает искать разгадки запутанных дел в графстве Мидсомер, где каждый житель кажется милым до тех пор, пока не случается убийство. «Чисто английские убийства» — все серии 15 сезона доступны в онлайн-кинотеатре Wink.
В пятнадцатом сезоне инспектору предстоит расследовать череду загадочных смертей, связанных с давними семейными конфликтами, интригами и соперничеством. Каждое дело открывает Барнаби и его помощнику Джонсу новые и новые детали о местных жителях и их пороках. И, конечно, каждое расследование — это не только поиск преступника, но и встреча с причудливыми, порой и комичными персонажами, которые делают сериал таким особенным.
Готовьтесь к новым загадкам, неожиданным развязкам и остроумным замечаниям от Барнаби — и, как всегда, будьте начеку: в Мидсомере никому нельзя доверять! «Чисто английские убийства» — смотреть подряд все серии 15 сезона можно на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли