Чисто английские убийства (сериал, 2012) сезон 15 смотреть онлайн

Классика британских детективов в духе Агаты Кристи с Нилом Дадженом в главной роли. Инспектор Джон Барнаби продолжает искать разгадки запутанных дел в графстве Мидсомер, где каждый житель кажется милым до тех пор, пока не случается убийство. «Чисто английские убийства» — все серии 15 сезона доступны в онлайн-кинотеатре Wink.



В пятнадцатом сезоне инспектору предстоит расследовать череду загадочных смертей, связанных с давними семейными конфликтами, интригами и соперничеством. Каждое дело открывает Барнаби и его помощнику Джонсу новые и новые детали о местных жителях и их пороках. И, конечно, каждое расследование — это не только поиск преступника, но и встреча с причудливыми, порой и комичными персонажами, которые делают сериал таким особенным.



Готовьтесь к новым загадкам, неожиданным развязкам и остроумным замечаниям от Барнаби — и, как всегда, будьте начеку: в Мидсомере никому нельзя доверять! «Чисто английские убийства» — смотреть подряд все серии 15 сезона можно на Wink.



