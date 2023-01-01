Чисто английские убийства (сериал, 2016) сезон 19 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 1Бесплатно
- 18+51 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 2Бесплатно
- 18+43 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 3Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 4Бесплатно
- 18+45 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 6Бесплатно
- 18+44 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 7Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 8Бесплатно
- 18+46 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 9Бесплатно
- 18+46 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 10Бесплатно
- 18+44 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 11Бесплатно
- 18+51 мин
Чисто английские убийства
Сезон 19 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Культовый британский детективный сериал, где каждая серия предлагает зрителям новое таинственное убийство на фоне идиллических английских пейзажей. Инспектор Барнаби продолжает расследовать преступления в тихом, на первый взгляд, графстве Мидсомер, где, как выясняется, убийства случаются с пугающей регулярностью. «Чисто английские убийства» — 19 сезон доступен в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.
В девятнадцатом сезоне к Джону Барнаби присоединяется новый напарник — сержант Джейми Уинтер. Они сталкиваются с серией по-настоящему запутанных дел, каждое из которых бросает вызов их проницательности. От загадочной смерти на сельской ярмарке домашних животных до убийства в клубе игроков в крикет — графство Мидсомер снова удивляет количеством мрачных тайн и старинных конфликтов.
Не пропустите новые расследования Барнаби и его команды! Уютная атмосфера деревенской Англии, неожиданные преступления и остроумные диалоги сделают ваш вечер по-настоящему увлекательным. «Чисто английские убийства» — смотреть подряд серии 19 сезона можно на Wink.
Сериал Чисто английские убийства 19 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Стр�анаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли