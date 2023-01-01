Чисто английские убийства (сериал, 2016) сезон 19 смотреть онлайн

Сюжет

Культовый британский детективный сериал, где каждая серия предлагает зрителям новое таинственное убийство на фоне идиллических английских пейзажей. Инспектор Барнаби продолжает расследовать преступления в тихом, на первый взгляд, графстве Мидсомер, где, как выясняется, убийства случаются с пугающей регулярностью. «Чисто английские убийства» — 19 сезон доступен в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.



В девятнадцатом сезоне к Джону Барнаби присоединяется новый напарник — сержант Джейми Уинтер. Они сталкиваются с серией по-настоящему запутанных дел, каждое из которых бросает вызов их проницательности. От загадочной смерти на сельской ярмарке домашних животных до убийства в клубе игроков в крикет — графство Мидсомер снова удивляет количеством мрачных тайн и старинных конфликтов.



Не пропустите новые расследования Барнаби и его команды! Уютная атмосфера деревенской Англии, неожиданные преступления и остроумные диалоги сделают ваш вечер по-настоящему увлекательным. «Чисто английские убийства» — смотреть подряд серии 19 сезона можно на Wink.





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