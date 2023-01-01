Чисто английские убийства. Сезон 19
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Чисто английские убийства
19-й сезон

Чисто английские убийства (сериал, 2016) сезон 19 смотреть онлайн

9.32016, Midsomer Murders 12 серий
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Культовый британский детективный сериал, где каждая серия предлагает зрителям новое таинственное убийство на фоне идиллических английских пейзажей. Инспектор Барнаби продолжает расследовать преступления в тихом, на первый взгляд, графстве Мидсомер, где, как выясняется, убийства случаются с пугающей регулярностью. «Чисто английские убийства» — 19 сезон доступен в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.

В девятнадцатом сезоне к Джону Барнаби присоединяется новый напарник — сержант Джейми Уинтер. Они сталкиваются с серией по-настоящему запутанных дел, каждое из которых бросает вызов их проницательности. От загадочной смерти на сельской ярмарке домашних животных до убийства в клубе игроков в крикет — графство Мидсомер снова удивляет количеством мрачных тайн и старинных конфликтов.

Не пропустите новые расследования Барнаби и его команды! Уютная атмосфера деревенской Англии, неожиданные преступления и остроумные диалоги сделают ваш вечер по-настоящему увлекательным. «Чисто английские убийства» — смотреть подряд серии 19 сезона можно на Wink.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чисто английские убийства»

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