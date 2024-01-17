Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Настоящая классика британского детектива — сериал, в котором уютные пейзажи и тихие деревушки скрывают мрачные тайны. В центре внимания — инспектор Барнаби, спокойный, но невероятно проницательный сыщик, которому предстоит расследовать самые запутанные дела в графстве Мидсомер. Смотрите «Чисто английские убийства» — 1 сезон доступен в отличном качестве на Wink!
В первом сезоне Барнаби сталкивается с серией загадочных убийств в, казалось бы, безмятежных деревушках. Под внешним спокойствием местных жителей прячутся сложные отношения, ревность, алчность, зависть и старые обиды, которые и приводят к преступлениям. Каждая из десяти серий — вызов не только интуиции Барнаби, но и его способности разбираться в людях и характерах.
Сможет ли Барнаби раскрыть все убийства? Узнаете в первом сезоне атмосферного сериала «Чисто английские убийства» (1997−2021) в онлайн-кинотеатре Wink!
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли