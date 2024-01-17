Настоящая классика британского детектива — сериал, в котором уютные пейзажи и тихие деревушки скрывают мрачные тайны. В центре внимания — инспектор Барнаби, спокойный, но невероятно проницательный сыщик, которому предстоит расследовать самые запутанные дела в графстве Мидсомер. Смотрите «Чисто английские убийства» — 1 сезон доступен в отличном качестве на Wink!



В первом сезоне Барнаби сталкивается с серией загадочных убийств в, казалось бы, безмятежных деревушках. Под внешним спокойствием местных жителей прячутся сложные отношения, ревность, алчность, зависть и старые обиды, которые и приводят к преступлениям. Каждая из десяти серий — вызов не только интуиции Барнаби, но и его способности разбираться в людях и характерах.



Сможет ли Барнаби раскрыть все убийства? Узнаете в первом сезоне атмосферного сериала «Чисто английские убийства» (1997−2021) в онлайн-кинотеатре Wink!



