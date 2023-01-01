Чисто английские убийства (сериал, 2010) сезон 13 смотреть онлайн

Сюжет

Классический британский детективный сериал, который уже успел стать культовым. Главный герой — инспектор Том Барнаби; он и его помощники раскрывают самые запутанные убийства в графстве Мидсомер, где за фасадами уютных домов скрываются мрачные тайны. «Чисто английские убийства» — смотреть подряд все серии 13 сезона можно в онлайн-кинотеатре Wink.



В тринадцатом сезоне Том Барнаби снова сталкивается с серией загадочных убийств, которые связаны со старинными традициями, семейными секретами и мошенничеством. Жители Мидсомера продолжают удивлять своими причудливыми характерами, а преступления становятся все изощреннее. Инспектору и его команде предстоит распутать сети лжи, ревности и обид. Кроме того, Том Барнаби подумывает об отставке.



Останется ли инспектор на своем посту или Мидсомеру нужен новый герой? Узнаете в атмосферном британском сериале. «Чисто английские убийства» — без рекламы и в хорошем качестве на Wink!





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