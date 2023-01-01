Чисто английские убийства (сериал, 2010) сезон 13 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 1Бесплатно
- 18+45 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 2Бесплатно
- 18+45 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 3Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 5Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 7Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 8Бесплатно
- 18+46 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 9Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 10Бесплатно
- 18+46 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 11Бесплатно
- 18+49 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 12Бесплатно
- 18+46 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 13Бесплатно
- 18+48 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 14Бесплатно
- 18+46 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 15Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 13 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Классический британский детективный сериал, который уже успел стать культовым. Главный герой — инспектор Том Барнаби; он и его помощники раскрывают самые запутанные убийства в графстве Мидсомер, где за фасадами уютных домов скрываются мрачные тайны. «Чисто английские убийства» — смотреть подряд все серии 13 сезона можно в онлайн-кинотеатре Wink.
В тринадцатом сезоне Том Барнаби снова сталкивается с серией загадочных убийств, которые связаны со старинными традициями, семейными секретами и мошенничеством. Жители Мидсомера продолжают удивлять своими причудливыми характерами, а преступления становятся все изощреннее. Инспектору и его команде предстоит распутать сети лжи, ревности и обид. Кроме того, Том Барнаби подумывает об отставке.
Останется ли инспектор на своем посту или Мидсомеру нужен новый герой? Узнаете в атмосферном британском сериале. «Чисто английские убийства» — без рекламы и в хорошем качестве на Wink!
Сериал Чисто английские убийства 13 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли