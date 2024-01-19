Чисто английские убийства (сериал, 2000) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Чисто английские убийства. Сезон 4. Серия 6
Чисто английские убийства
4-й сезон
6-я серия

9.42000, Midsomer Murders
Драма, Детектив18+

Чисто английский сериал по чисто английским романам Каролины Грэм. От перемены мест слагаемых сумма английского детектива не меняется, и время не властно над истинными ценностями. Чопорные островитяне по-прежнему совершают самые изощренные преступления, за ними с самым обстоятельным и почтительным видом следуют элегантные сыщики, а фоном для этих сдержанных страстей остаются зеленые лужайки и тенистые аллеи, сумрачные кабинеты и холодные спальни. Почти все действие происходит в деревнях небольшого, образцово безмятежного графства Мидсомер. Иной раз на этом пасторальном фоне происходит такое, чего и в столицах не видывали. А службу, которая опасна и трудна, деревенские полицейские не выбирают.


Великобритания
Криминал, Драма, Детектив
Full HD
60 мин / 01:00

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

