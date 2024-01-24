Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Чисто английский сериал по чисто английским романам Каролины Грэм. От перемены мест слагаемых сумма английского детектива не меняется, и время не властно над истинными ценностями. Чопорные островитяне по-прежнему совершают самые изощренные преступления, за ними с самым обстоятельным и почтительным видом следуют элегантные сыщики, а фоном для этих сдержанных страстей остаются зеленые лужайки и тенистые аллеи, сумрачные кабинеты и холодные спальни. Почти все действие происходит в деревнях небольшого, образцово безмятежного графства Мидсомер. Иной раз на этом пасторальном фоне происходит такое, чего и в столицах не видывали. А службу, которая опасна и трудна, деревенские полицейские не выбирают.





