Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 9
Постучись в мою дверь
2-й сезон
9-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

О сериале

Айфер и Айдан подстраивают встречу Эды и Серкана в надежде подсыпать им волшебный порошок от ведуньи. Но порошок влияет на возлюбленных немного не так, как они ожидали… Вот-вот состоится свадьба Эды, но она ни в какую не хочет отказываться от мыслей о Серкане.

Поговорит ли с Эдой Серкан Болат? Смотреть сериал «Постучись в мою дверь», 9 серию 2 сезона, вы сможете бесплатно и в хорошем качестве на сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

