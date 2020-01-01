Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Айфер и Айдан подстраивают встречу Эды и Серкана в надежде подсыпать им волшебный порошок от ведуньи. Но порошок влияет на возлюбленных немного не так, как они ожидали… Вот-вот состоится свадьба Эды, но она ни в какую не хочет отказываться от мыслей о Серкане.



