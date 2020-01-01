Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 11
Постучись в мою дверь
2-й сезон
11-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

В гости к Айдан приходит давно забытая первая любовь. Эда хочет аннулировать брак с Денизом,а между тем Серкан не торопится увольнять Селин, ведь она — профессионал и незаменимый сотрудник. Однако Эде не хотелось бы видеть обманщицу в компании.

Вот и первые ссоры пары после долгожданного воссоединения! Выдержат ли их отношения такую проверку? К просмотру доступен весь 2 сезон «Постучись в мою дверь» — смотреть на Wink полностью, а также 11 серию в частности!

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

