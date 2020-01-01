Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

В гости к Айдан приходит давно забытая первая любовь. Эда хочет аннулировать брак с Денизом,а между тем Серкан не торопится увольнять Селин, ведь она — профессионал и незаменимый сотрудник. Однако Эде не хотелось бы видеть обманщицу в компании.



Вот и первые ссоры пары после долгожданного воссоединения! Выдержат ли их отношения такую проверку?



