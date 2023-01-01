Эврим Доан

Биография

Эврим Доган — турецкая актриса. Родилась в Анкаре 5 сентября 1977 года. После окончания школы Эврим Доган поступила в Государственную консерваторию университета Анадолу и окончила ее в 2002 году. Свой первый большой опыт в кино она получила с ролью Нюртен в фильме «Милая и опасная», который вышел в 2015 году. Ранее Эврим Доган играла в сериалах. В 2011 году она исполнила роль Шакины в драматическом сериале «Слушай дорогой», снятом по сценарию Сергина Акиаза. В 2016 году она снялась в семейном комедийном сериале «Улыбки хватит» режиссера Сердара Гезелекли. В нем приняли участие Серенай Акташ, Барыш Айтач, Аслы Бекироглу. В 2018 году актриса исполнила роль в многосерийной комедийной картине режиссера Омера Угар «Любовь ли это?». В 2019 году она сыграла Демет в сериале «Дети сестер», снятом по сценарию Сирмы Яника. В 2020 году Эврим Доган приняла участие в съемках многосерийной картины «Постучись в мою дверь».