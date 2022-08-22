Серкан пытается уговорить Эду выйти за него замуж. Эда подозревает, что Селин лжет о своей беременности. Дениз подтверждает ее догадки, а подруги Эды настойчиво ищут доказательства.



Получится ли у них поймать Селин на лжи? А что, если Селин не врет, и беременность на самом деле не выдумка? Смотреть «Постучись в мою дверь» онлайн 2 сезон, 14 серию вы сможете на киносервисе Wink в любое время совершенно бесплатно!

