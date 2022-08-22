Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 14
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
2-й сезон
14-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия18+

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Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

О сериале

Серкан пытается уговорить Эду выйти за него замуж. Эда подозревает, что Селин лжет о своей беременности. Дениз подтверждает ее догадки, а подруги Эды настойчиво ищут доказательства.

Получится ли у них поймать Селин на лжи? А что, если Селин не врет, и беременность на самом деле не выдумка? Смотреть «Постучись в мою дверь» онлайн 2 сезон, 14 серию вы сможете на киносервисе Wink в любое время совершенно бесплатно!

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»