Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
2-й сезон
7-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Перил получает сообщение об измене мужа. Дениз и Эда участвуют в свадебном дефиле, но место Дениза внезапно занимает не кто иной, как Серкан. Он и Эда получают приглашение поплавать на яхте, а между тем до свадьбы Эды с Денизом остается всего 2 дня.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»