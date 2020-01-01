Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Перил получает сообщение об измене мужа. Дениз и Эда участвуют в свадебном дефиле, но место Дениза внезапно занимает не кто иной, как Серкан. Он и Эда получают приглашение поплавать на яхте, а между тем до свадьбы Эды с Денизом остается всего 2 дня.



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