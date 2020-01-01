Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Эда и Серкан пытаются догнать Дениза, чтобы расторгнуть брак, но он не горит желанием ставить свою подпись, ведь Селин уговорила его бороться за любовь. Начинается погоня. Эду и Серкана случайно запирают в гараже, а время, отведенное на подпись документов стремительно тает.



Успеют ли они выбраться? Расторгнет ли Эда брак с нелюбимым?



