Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 12
Постучись в мою дверь
2-й сезон
12-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

Эда и Серкан пытаются догнать Дениза, чтобы расторгнуть брак, но он не горит желанием ставить свою подпись, ведь Селин уговорила его бороться за любовь. Начинается погоня. Эду и Серкана случайно запирают в гараже, а время, отведенное на подпись документов стремительно тает.

Успеют ли они выбраться? Расторгнет ли Эда брак с нелюбимым? Все интересное впереди — «Постучись в мою дверь» 2 сезон 12 серия ждет вас на Wink!

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

