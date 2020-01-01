Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Перепуганный Сейфи уверяет, что видел Алекса. Ферит беспокоится за Джарен и отправляет ее к психологу, но та явно считает, что с ней все в порядке. Энгин предлагает сотрудникам компании поучаствовать в фальшивом тренинге, чтобы подловить Эду и Дениза на лжи.



Раскроется ли обман Эды? И что хочет Алекс от двух растерянных женщин? Смотрите «Постучись в мою дверь» (2 сезон): 5 серия на Wink даст ответы на эти вопросы!



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