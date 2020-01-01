Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
2-й сезон
5-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Перепуганный Сейфи уверяет, что видел Алекса. Ферит беспокоится за Джарен и отправляет ее к психологу, но та явно считает, что с ней все в порядке. Энгин предлагает сотрудникам компании поучаствовать в фальшивом тренинге, чтобы подловить Эду и Дениза на лжи.

Раскроется ли обман Эды? И что хочет Алекс от двух растерянных женщин? Смотрите «Постучись в мою дверь» (2 сезон): 5 серия на Wink даст ответы на эти вопросы!

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»