Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Эда расстроена тем, что Серкан Болат не помнит о своих чувствах к ней. Беременная Перил изводит мужа придирками. Энгин пытается узнать, остались ли у Серкана чувства к Эде, но тот теряется и сам не понимает, что чувствует.



Насколько сильно запутался Серкан? Сможет ли он вспомнить об Эде хоть что-нибудь? «Постучись в мою дверь» 2 серия 2 сезона на Wink — смотрите бесплатно и в отличном качестве!



