Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
2-й сезон
8-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Селин устраивает Серкану сцену из-за показа, Айдан увольняет Сейфи, а Эда тем временем изобретает все новые и новые способы напомнить Серкану о его чувствах. На этот раз она примеряет свадебное платье прямо в его кабинете. Айдан и Айфер готовы обратиться к ведунье, чтобы помирить возлюбленных.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»