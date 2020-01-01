Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Селин устраивает Серкану сцену из-за показа, Айдан увольняет Сейфи, а Эда тем временем изобретает все новые и новые способы напомнить Серкану о его чувствах. На этот раз она примеряет свадебное платье прямо в его кабинете. Айдан и Айфер готовы обратиться к ведунье, чтобы помирить возлюбленных.



Поможет ли это? Вспомнит ли о своих чувствах Серкан? Смотреть 8 серию 2 сезона сериала «Постучись в мою дверь» бесплатно вы сможете на видеосервисе Wink!



Сериал Постучись в мою дверь 2 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.