Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
2-й сезон
3-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия18+

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Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Айдан думает, что убила Алекса, и вместе с Айфер и Сейфи она отправляются в ресторан узнать, не слышал ли кто-нибудь о нем. Эда пытается оживить воспоминания Серкана, предметы в его доме напоминают ему о ней. Полицейские приходят в дом к Айдан и Айфер в поисках Алекса.

Удастся ли женщинам избежать задержания? Погиб ли Алекс на самом деле? В онлайн-кинотеатре Wink смотрите «Постучись в мою дверь» 2 сезон 3 серию в любое время совершенно бесплатно!

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»