Айдан думает, что убила Алекса, и вместе с Айфер и Сейфи она отправляются в ресторан узнать, не слышал ли кто-нибудь о нем. Эда пытается оживить воспоминания Серкана, предметы в его доме напоминают ему о ней. Полицейские приходят в дом к Айдан и Айфер в поисках Алекса.



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