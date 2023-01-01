Постучись в мою дверь 1 сезон смотреть онлайн

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Бизнесмен предлагает флористке притвориться его невестой. Станьте свидетелем отношений звездной пары в сериале «Постучись в мою дверь». Смотреть все серии 1 сезона бесплатно и в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!



Эда Йылдыз мечтает стать ландшафтным дизайнером и с нетерпением ждет поступления в престижный итальянский вуз. Однако архитектурное бюро, которое предлагало финансировать учебу, внезапно отзывает стипендию. Теперь Эда подрабатывает флористом, пока подруги получают высшее образование. Девушка убеждена, что в ее несчастье виноват владелец Art Life, самовлюбленный красавец Серкан Болат, и страстно желает отомстить ему. При первой же возможности импульсивная Эда ввязывается в авантюру, которая заходит слишком далеко — флористка вынуждена два месяца играть роль возлюбленной ненавистного Серкана Болата!



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