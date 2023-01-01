Аныл Ильтер

Биография

Анил Илтер — турецкий актер и телеведущий. Родился в Измите 3 апреля 1981 года. Анил окончил спортивную академию Университета Коджаэли и некоторое время играл в профессиональный футбол. В последующие годы начал изучать актерское мастерство и сниматься в рекламе. Получил актерское образование в актерском центре Кушдили. В 2010 году Анил Илтер получил роль Седата в сериале «Бесценное время». В 2014 году он сыграл роль Синана Окзу в сериале «Красное яблоко» и роль Али в «Черном хлебе» 2015 года. Снимался в фильме «Лес с привидениями» в 2015 году. Также известен по таким проектам, как «Замечательный зять», «Пусть свершится чудо», «Постучись в мою дверь». Вел многие телевизионные программы. В настоящее время Анил Илтер — владелец продюсерской компании Absürt Yapım.