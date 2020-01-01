Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 13
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

Кемаль оказывается деловым партнером Серкана, однако Серкан подозревает у него двойные мотивы и пытается выяснить их. Мелек узнает, что Селин беременна, и не знает, как сообщить об этом Эде. Серкан делает любимой долгожданное предложение, но что же будет с Селин?

Откажет ли ему Эда, узнав новость о беременности Селин? «Постучись в мою дверь» 2 сезон, серия 13 на видеосервисе Wink расскажет вам об этом!

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

