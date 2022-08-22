Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

В драке в баре Серкан получает серьезный удар по голове, и к нему возвращаются воспоминания. Но свадьба состоится всего лишь через пару часов — участники церемонии уже готовы, только Эда в слезах: она ждет у алтаря, а Серкана все нет.



Состоится ли свадьба? Смогут ли влюбленные быть вместе? Узнать это вы сможете, посмотрев «Постучись в мою дверь» 2 сезон — серия 10 уже ждет вас на видеосервисе Wink!

