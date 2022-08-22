Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
2-й сезон
10-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия18+

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Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

В драке в баре Серкан получает серьезный удар по голове, и к нему возвращаются воспоминания. Но свадьба состоится всего лишь через пару часов — участники церемонии уже готовы, только Эда в слезах: она ждет у алтаря, а Серкана все нет.

Состоится ли свадьба? Смогут ли влюбленные быть вместе? Узнать это вы сможете, посмотрев «Постучись в мою дверь» 2 сезон — серия 10 уже ждет вас на видеосервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»