Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
2-й сезон
1-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Эда пропала из отеля, друзья пытаются отыскать ее. Селин в гневе крушит праздничный стол, а Серкан начинает вспоминать о своих чувствах к Эде. Селин и Дениз находят Эду и Серкана, заснувшими в обнимку в лесной хижине.

Чем обернется для героев вечер, проведенный в объятиях друг друга? Зачем Серкан дарит Селин акции своей компании? «Постучись в мою дверь» 1 серия 2 сезона — готовьтесь смотреть на Wink!

Сериал Постучись в мою дверь 2 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»