Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Эда пропала из отеля, друзья пытаются отыскать ее. Селин в гневе крушит праздничный стол, а Серкан начинает вспоминать о своих чувствах к Эде. Селин и Дениз находят Эду и Серкана, заснувшими в обнимку в лесной хижине.



Чем обернется для героев вечер, проведенный в объятиях друг друга? Зачем Серкан дарит Селин акции своей компании?



