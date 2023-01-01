Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
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Постучись в мою дверь
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Сезон 2 Серия 3Бесплатно
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Постучись в мою дверь
Сезон 2 Серия 60Бесплатно
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Постучись в мою дверь
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Сюжет
Турецкий романтический хит, в котором Ханде Эрчел помогает красавчику Керему Бюрсину вернуть бывшую в обмен на стипендию в университете. Скорее включайте романтическую комедию «Постучись в мою дверь» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
Во втором сезоне потерявший память Серкан Болат продолжает встречаться с Селин. Эда всеми способами пытается заставить его вспомнить об их любви, но ничего не выходит. Тогда девушка решается на отчаянный поступок — устроить фиктивную свадьбу со своим лучшим другом. Благодаря случайности, Серкан вспоминает Эду, но врачи находят опухоль в его голове. Через пять лет судьба снова сводит их вместе. Мужчина с удивлением узнает, что Эда теперь известный дизайнер и мать упрямой девочки по имени Кираз. Она боится возобновления отношений с Болатом, опасаясь раскрытия своей самой сокровенной тайны, заключающейся в том, что пятилетняя малышка является его родной дочерью.
Смогут ли Серкан и Эда преодолеть все преграды и окончательно быть вместе, узнаете в турецком ромкоме «Постучись в мою дверь» — 2 сезон смотреть бесплатно онлайн можно прямо сейчас на видеосервисе Винк!
Сериал Постучись в мою дверь 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Актриса
Ханде
Эрчел
- Актёр
Керем
Бюрсин
- Актриса
Эврим
Доан
- Актёр
Аныл
Ильтер
- ЭААктриса
Эльчин
Афаджан
- БГАктриса
Башак
Гюмюльджинелиоглу
- АААктёр
Алиджан
Айтекин
- СБАктёр
Сарп
Бозкурт
- НЙАктриса
Неслыхан
Йелдан
- ЧЧАктёр
Чары
Чытанак
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- Композитор
Айтекин
Аташ