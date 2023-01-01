Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

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Турецкий романтический хит, в котором Ханде Эрчел помогает красавчику Керему Бюрсину вернуть бывшую в обмен на стипендию в университете. Скорее включайте романтическую комедию «Постучись в мою дверь» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно уже сейчас на видеосервисе Wink!



Во втором сезоне потерявший память Серкан Болат продолжает встречаться с Селин. Эда всеми способами пытается заставить его вспомнить об их любви, но ничего не выходит. Тогда девушка решается на отчаянный поступок — устроить фиктивную свадьбу со своим лучшим другом. Благодаря случайности, Серкан вспоминает Эду, но врачи находят опухоль в его голове. Через пять лет судьба снова сводит их вместе. Мужчина с удивлением узнает, что Эда теперь известный дизайнер и мать упрямой девочки по имени Кираз. Она боится возобновления отношений с Болатом, опасаясь раскрытия своей самой сокровенной тайны, заключающейся в том, что пятилетняя малышка является его родной дочерью.



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