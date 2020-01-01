Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 6
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

О сериале

Эде и Денизу удается одурачить всех на тренинге, и в этом им помогает Мелек. Однако у Серкана все же возникают некоторые сомнения. Ферит пытается вразумить Джарен. Тем временем шантажист требует от Айдан и Айфер внушительную сумму денег, а Джарен признается Денизу в том, что рассказала Серкану Болату об обмане Эды.

Как отреагирует Дениз на заявление Джарен? Отдаст ли Айдан деньги шантажисту? Ответит «Постучись в мою дверь» (2 сезон) — 6 серия ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink!

