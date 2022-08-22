Постучись в мою дверь. Сезон 2. Серия 15
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
2-й сезон
15-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия18+

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Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

О сериале

Эда и Серкан мечтают о будущем. Эда в очередной раз пытается вывести Селин на чистую воду, но та внезапно теряет сознание во время разговора с ней. В больнице подтверждают ее беременность. Айдан соглашается на свидание с Кемалем.

Будет ли Селин бороться за любовь Серкана? Что будет с ее ребенком? И почему Кемаль так жаждет встреч с Айдан? «Постучись в мою дверь», сериал 2020, года все так же популярен в сердцах зрителей! 15 серия 2 сезона ждет вас на видеосервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»