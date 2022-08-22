Эда и Серкан мечтают о будущем. Эда в очередной раз пытается вывести Селин на чистую воду, но та внезапно теряет сознание во время разговора с ней. В больнице подтверждают ее беременность. Айдан соглашается на свидание с Кемалем.



Будет ли Селин бороться за любовь Серкана? Что будет с ее ребенком? И почему Кемаль так жаждет встреч с Айдан? «Постучись в мою дверь», сериал 2020, года все так же популярен в сердцах зрителей! 15 серия 2 сезона ждет вас на видеосервисе Wink!

