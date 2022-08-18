Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Серкан готовит сюрприз для Эды, Джарен предлагает Денизу начать все с самого начала, а Селин тем временем задумала выяснить причину холодности Серкана. Айфер и Айдан пытаются покинуть город на машине. Серкан приходит в ресторан, где не ожидает увидеть его Эда.



Как пройдет их встреча? Вспомнит ли свои чувства Серкан и какие интриги плетет Джарен за спиной Эды? Начните смотреть сериал «Постучись в мою дверь» 4 серию 2 сезона на Wink совершенно бесплатно!

