Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
9-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрама, Комедия16+

О сериале

Тем временем по компании разлетаются слухи о том, что Эда переезжает к Серкану Болату. Тот уговаривает отца подписать необходимый тендер, а в случае неудачи грозится закрыть компанию. Селин и ее жених намереваются прийти к паре в гости, чтобы проверить, живут они вместе или нет. Селин звонит Серкану и вызывает его на важный разговор.

Переедет ли к Серкану Болату Эда? Что важного хочет сказать ему Селин? 9 серию 1 сезона сериала «Постучись в мою дверь» вы можете смотреть на Wink в отличном качестве!

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»