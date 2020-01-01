Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Каан заходит в цветочный магазин, чтобы поблагодарить Эду за букет, и видит там Серкана. Эда, не зная, что Каан — враг Серкана, приглашает его на помолвку. Гости пренебрежительно относятся к Эде, но она не дает себя в обиду, хотя такое отношение ранит ее чувства. Каан тоже приходит на праздник.



Чем обернется пренебрежение гостей для Эды? Защитит ли Серкан девушку от нападок? Об этом расскажет 7 серия 1 сезо�на «Постучись в мою дверь»: смотреть бесплатно и в хорошем качестве вы можете на Wink!



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