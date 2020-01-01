Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
7-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Каан заходит в цветочный магазин, чтобы поблагодарить Эду за букет, и видит там Серкана. Эда, не зная, что Каан — враг Серкана, приглашает его на помолвку. Гости пренебрежительно относятся к Эде, но она не дает себя в обиду, хотя такое отношение ранит ее чувства. Каан тоже приходит на праздник.

Чем обернется пренебрежение гостей для Эды? Защитит ли Серкан девушку от нападок? Об этом расскажет 7 серия 1 сезона «Постучись в мою дверь»: смотреть бесплатно и в хорошем качестве вы можете на Wink!

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»

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