Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Эда помогает Серкану с проектом сада для работы. Подруги Эды перевозят ее вещи в дом Серкана, пока пара закупается продуктами для приема гостей. Эда вызывается самостоятельно приготовить ужин, а Серкан решает помочь ей. Каан и Мелек идут на свидание.



Не поссорятся ли Эда и Серкан, пока хлопочут на кухне? Как пройдет свидание у Каана и Мелек? Узнайте из 12 серии сериала «Постучись в мою дверь», которую вы можете смотреть совершенно бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink!



