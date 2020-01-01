Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
3-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Серкан пытается разыскать Эду, которая сбежала, не назвав своего имени. Кажется, поиски безуспешны, но судьба снова сталкивает их в самолете, когда парень отправляется на помолвку своей бывшей девушки Селин. Чтобы вызвать ревность Селин, Серкан объявляет Эду своей невестой, но как отнесется к этому парень Эды? И согласна ли сама Эда притворятся невестой заносчивого богача?

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»

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