Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Серкан пытается разыскать Эду, которая сбежала, не назвав своего имени. Кажется, поиски безуспешны, но судьба снова сталкивает их в самолете, когда парень отправляется на помолвку своей бывшей девушки Селин. Чтобы вызвать ревность Селин, Серкан объявляет Эду своей невестой, но как отнесется к этому парень Эды? И согласна ли сама Эда притворятся невестой заносчивого богача?



Об этом и не только вы узнает�е в 3 серии 1 сезона «Постучись в мою дверь», которую можете посмотреть на онлайн-платформе Wink совершенно бесплатно!



Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.