Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У Серкана назначена деловая встреча, но он вынужден пойти на нее вместе с Эдой, ведь девушка буквально прикована к нему наручниками. Как отнесется к этой выходке бизнес-партнер господина Серкана? И что будут делать молодые люди, если на горизонте появятся бывшая любовь Серкана и парень Эды?



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