Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
2-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

У Серкана назначена деловая встреча, но он вынужден пойти на нее вместе с Эдой, ведь девушка буквально прикована к нему наручниками. Как отнесется к этой выходке бизнес-партнер господина Серкана? И что будут делать молодые люди, если на горизонте появятся бывшая любовь Серкана и парень Эды?

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»

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