Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Команда компании Cеркана Болата едет на море, чтобы провести деловую встречу. Ферит ревнует Селин к Серкану и выражает ей свои опасения. Инвесторы компании переживают развод и не хотят видеть друг друга на встрече, чем осложняют дело.



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