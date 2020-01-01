Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
11-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Селин предлагает своего жениха Ферита в качестве консультанта для холдинга. Серкан учит Эду плавать в бассейне, а Селин с Феритом все также собираются к паре в гости. Большинство предлогов для отказа исчерпаны, и Эда предлагает Серкану перевезти ее вещи в его дом.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»

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