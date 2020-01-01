Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отец Серкана не приходит на помолвку, так как не одобряет выбор сына. Когда гости расходятся, Серкан начинает раскрываться перед Эдой, немного рассказывая о себе, а между тем его мать пытается убедить Селин, что между Эдой и ее сыном нет ничего серьезного. Серкан начинает ремонт в рабочем кабинете Эды, а она думает, что «жених» хочет уволить ее.



Действительно ли Серкан готов уволить Эду? Узнаете из 8 сери�и 1 сезона турецкого сериала «Постучись в мою дверь» в онлайн-кинотеатре Wink!



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