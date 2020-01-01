Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
8-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Отец Серкана не приходит на помолвку, так как не одобряет выбор сына. Когда гости расходятся, Серкан начинает раскрываться перед Эдой, немного рассказывая о себе, а между тем его мать пытается убедить Селин, что между Эдой и ее сыном нет ничего серьезного. Серкан начинает ремонт в рабочем кабинете Эды, а она думает, что «жених» хочет уволить ее.

Действительно ли Серкан готов уволить Эду? Узнаете из 8 серии 1 сезона турецкого сериала «Постучись в мою дверь» в онлайн-кинотеатре Wink!

Сериал Постучись в мою дверь 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»

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