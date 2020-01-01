Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Подруги Эды видят его в ресторане с Селин и подозревают в измене. Серкан проигрывает тендер Каану и находит шпиона в своей компании. Каан в гневе. Подруги рассказывают Эде об ужине Серкана Болата и Селин, но она только рада, ведь ей не терпится избавиться от контракта.



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