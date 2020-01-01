Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
10-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Подруги Эды видят его в ресторане с Селин и подозревают в измене. Серкан проигрывает тендер Каану и находит шпиона в своей компании. Каан в гневе. Подруги рассказывают Эде об ужине Серкана Болата и Селин, но она только рада, ведь ей не терпится избавиться от контракта.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»

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