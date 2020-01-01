Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Эда вынуждена работать флористом, хотя ее заветная мечта — попасть на учебу в Италию. Кто же виноват в том, что у нее ничего не получилось?.. Известный бизнесмен Серкан Болат, урезавший стипендии на обучение. Неудивительно, что у Эды есть серьезные претензии к этому красавцу.



В 1 серии 1 сезона герои знакомятся друг с другом. Сможет ли Эда сдержать свой гнев? Смотрите популярный турецкий сериал «Постучись в мою дверь» бесплатно в хорошем качестве на платформе Wink!



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