Постучись в мою дверь. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Постучись в мою дверь
1-й сезон
1-я серия
9.42020, Sen Çal Kapımı
Мелодрамы, Комедии16+

Постучись в мою дверь (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Эда вынуждена работать флористом, хотя ее заветная мечта — попасть на учебу в Италию. Кто же виноват в том, что у нее ничего не получилось?.. Известный бизнесмен Серкан Болат, урезавший стипендии на обучение. Неудивительно, что у Эды есть серьезные претензии к этому красавцу.

В 1 серии 1 сезона герои знакомятся друг с другом. Сможет ли Эда сдержать свой гнев? Смотрите популярный турецкий сериал «Постучись в мою дверь» бесплатно в хорошем качестве на платформе Wink!

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Постучись в мою дверь»

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